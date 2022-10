Cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới tại ngôi chùa nhiều kỷ lục Việt Nam

Lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới được tổ chức lần này là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục hòa bình của Ủy ban Hòa bình Việt Nam với mục đích cầu cho thế giới thanh bình, quốc gia hưng thịnh, nhân dân an lạc, cuộc sống ấm no.

Buổi lễ cũng truyền đi thông điệp về truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, qua đó giáo dục về văn hóa và tư tưởng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu chia sẻ thêm, trải qua hơn 70 năm hoạt động, Ủy ban Hòa bình Việt Nam luôn thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình, hữu nghị; đã cùng các tổ chức, nhân dân Việt Nam vận động bạn bè quốc tế đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.