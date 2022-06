Cầu Long Biên bị "thủng": Bộ GTVT truy trách nhiệm ngành đường sắt

Trên cơ sở báo cáo rà soát tổng thể các hạng mục dự kiến cần sửa chữa cầu Long Biên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, giao Vụ Kế hoạch đầu tư rà soát, cân đối, kiến nghị cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí vốn đầu tư để thực hiện đầu tư, cải tạo cầu Long Biên.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở GTVT, Công an TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong công tác ngăn ngừa các xe ba bánh chở hàng nặng đi qua cầu, tụ tập buôn bán trên cầu, việc chấp hành các quy định pháp luật của người dân khi tham gia giao thông trên cầu Long Biên nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho người tham gia giao thông.

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 5 vừa qua trên cầu Long Biên liên tiếp xảy ra các vụ việc tấm đan bị hư hỏng và rơi xuống sông Hồng.