Câu lạc bộ Viettel giành 3 giải thưởng tháng 8 ở V.League 2023

Trong khi đó, với thành tích đưa Viettel lọt vào top 3 sau khi vòng đấu áp chót khép lại, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cũng giành giải thưởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 8.

Ban tổ chức V.League sẽ trao các giải thưởng tháng 8 cho câu lạc bộ Viettel trước khi diễn ra trận đấu giữa Hà Nội và Viettel thuộc vòng 7 giai đoạn 2 V.League 2023, diễn ra vào ngày 27.8.2023 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Một giải thưởng khác là Bàn thắng đẹp nhất tháng 8 đã thuộc cầu thủ Trần Phi Sơn trong trận đấu giữa Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 5 giai đoạn 2. Lễ trao giải thưởng tháng sẽ được tổ chức trước trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra ngày 27.8 trên sân vận động Thiên Trường.V.League 2023 sẽ khép lại với vòng đấu cuối cùng của nhóm đua vô địch, diễn ra vào cùng khung giờ 17h00 ngày 27.8. Hai đội bóng cạnh tranh ngôi vương ở mùa giải năm nay là Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Hiện tại, Công an Hà Nội đang dẫn đầu với 37 điểm, hơn 2 điểm so với đương kim vô địch.