Câu lạc bộ Cần Thơ: Đơn vị có ý định tài trợ rút lui không lý do

Tuy nhiên, sau một thời gian trao đổi và làm việc với lãnh đạo các bên, đơn vị này cho biết sẽ không hỗ trợ đội. Họ thông báo vào buổi trưa hôm qua, trước khi cuộc gặp kể trên diễn ra. Đây là lý do chính khiến tôi và anh Việt Thắng quyết định nghỉ. Chúng tôi cảm thấy không có lối thoát, không có hướng đi nào nữa để giải quyết vấn đề", ông Dũng nói thêm.

Theo ông Dũng, đây là đơn vị do một người bạn của huấn luyện viên Việt Thắng giới thiệu. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với đội thì đơn vị tiềm năng này đã từ chối tham gia. Lý do không phải vì ngân sách quá lớn khi đơn vị này tự tin vẫn đủ khả năng. Tuy vậy, niềm hy vọng cuối cùng để "giải cứu" câu lạc bộ Cần Thơ cũng vụt tắt khi phía nhà tài trợ này thông báo không tham gia mà không tiết lộ lý do.