'Cậu IT' học bà Hằng 'nằm mơ' tung sao kê 1.000 tỷ của quỹ từ thiện H: Nghi ăn chặn từ thiện

Sau khi bà Hằng rút lui và cho 'bay màu' nhiều kênh mạng xã hội, cậu IT từng thân thiết với nữ đại gia Bình Dương bất ngờ 'cầm trịch' cuộc chơi khi liên tục úp mở nhiều thông tin sốc về một quỹ từ thiện H khá nổi tiếng trong thời gian qua. Sau nhiều lần hứa hẹn, tối ngày 15/9 cậu IT NHK chính thức tung sao kê liên quan đến quỹ từ thiện này. Tuy nhiên, nam IT này lại có 1 động thái y hệt 'người bạn cũ' khi hé lộ nội dung sao kê trên mạng xã hội.

Dòng trạng thái trên trang cá nhân cậu IT cho biết quỹ này tên là Hằng Hứu (Ảnh: Chụp màn hình)