'Cầu hôn tập thể' tại concert của Taylor Swift

Khi cô gái đang hát say xưa theo điệu nhạc thì chàng trai vỗ vai và quỳ gối cầu hôn. Cô nàng vừa khóc nhưng cũng vừa canh chuẩn đến khi Taylor Swift hát "baby, just say, 'Yes'" để đeo nhẫn và đưa tay lên cao cùng "say Yes" lời cầu hôn của anh người yêu. Khoảnh khắc đắc giá này của cặp đôi khiến khán giả phấn khích, nhiều người còn khen ngợi cô nàng phối hợp cực tốt mặc dù rất bất ngờ.

Sáng ngày 5/3, cộng đồng mạng Việt Nam lại dậy sóng khi chứng kiến màn cầu hôn của cặp đôi Tiktoker Lê Minh và bạn gái tại The Eras Tour. Video được Lê Minh đăng tải, nhanh chóng được lan truyền trên nhiều fanpage, hội nhóm khiến người xem "quắn quéo" vì quá ngọt ngào.

Cụ thể, trong khoảnh khắc Taylor Swift đang biểu diễn, Lê Minh cầm nhẫn, quỳ gối cầu hôn bạn gái. Nhưng bất ngờ hơn là cô bạn gái cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn để cầu hôn lại Lê Minh. Khoảnh khắc đáng yêu của đôi bạn trẻ khiến khán giả xem video thì cảm thán "họ yêu nhau, tôi rung động".

Màn cầu hôn gây bão mạng xã hôi của cặp đôi Việt tại The Eras Tour của Taylor Swift. (Video: Lê Minh).

Ra mắt từ vào năm 2008, Love Story nằm trong album Fearless của Taylor Swift, là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ vì phần lời bài hát.