Câu hỏi bất ngờ dành cho Thủ tướng khi gặp kiều bào tại New Zealand

Cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở New Zealand tối 10/3 (giờ địa phương) kéo dài hơn thường lệ và hơn cả lịch trình dự kiến, do người đứng đầu Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích bà con nói lên chia sẻ về cuộc sống, công việc của mình ở New Zealand.

Gần cuối chương trình, Thủ tướng nhận được một câu hỏi khá bất ngờ của một người phụ nữ Việt Nam đã có 20 năm sống và làm việc ở New Zealand.

Chị Nguyễn Thị Minh đặt một câu hỏi "khó" cho Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Tuấn Anh).

Ngoài kiến nghị về việc thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam ở New Zealand, chị Nguyễn Thị Minh đặt câu hỏi: "Ở cương vị của Thủ tướng, khi nhìn lại quá trình đạt được như hôm nay, Thủ tướng có khó khăn gì?".

Người phụ nữ nói chị rất tò mò và muốn hỏi câu hỏi "Tại sao Thủ tướng làm Thủ tướng?".

"Câu hỏi này thật khó!", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Dù vậy, ông lại mang rất nhiều cảm xúc khi trả lời câu hỏi của nữ kiều bào.