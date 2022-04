Câu chuyện về logo của Apple: từ “đắt nhất”, đến mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại

Không hề có logo Apple in trên thiết bị khi Steve Wozniak tạo ra chiếc Apple-I vào năm 1975, hay khi Steve Jobs bán thiết bị này ra thị trường vào tháng 7/1976. Nhưng khi Apple được chính thức thành lập vào ngày 1/4/1976, công ty đã có một logo của riêng mình.

Logo này được thiết kế bởi nhà sáng lập thứ ba của Apple, Ron Wayne, tuy nhiên tuổi đời của nó cũng ngắn ngủi như thời gian ông tại vị vậy. Wayne rời Apple chỉ vài ngày sau khi công ty được thành lập, và trong vòng một năm sau đó, logo nguyên gốc của ông cũng bị thay thế.

Logo này dường như tồn tại ở một thế giới hoàn toàn khác so với biểu tượng trái táo khuyết đơn sắc, giản dị mà chúng ta thấy ngày nay. Nó giống như một bức tranh khắc gỗ lấy ra từ cuốn tiểu thuyết thời Victoria nào đó, và bản thân font chữ quanh logo cũng không được hiện đại cho lắm.

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy dòng chữ "Newton - A mind forever voyaging through strange seas of though alone", được trích ra từ cuốn tiểu thuyết "The Prelude" do William Wordsworth viết vào năm 1850 - tức 126 năm trước khi được Wayne vay mượn để đưa vào logo - ám chỉ người đàn ông ở trung tâm logo, đang ngồi ở tư thế rất giống hình người mà sau này Amazon dùng làm logo cho Kindle.

Logo 6 màu, nhưng không phải mang ý nghĩa như bạn biết ngày nay

Logo vẽ tay của Wayne bị thay thế vào năm 1977 bằng một tác phẩm của nhà thiết kế Rob Janoff.

Đó là logo hình trái táo khuyết mà bạn đang thấy ở thời điểm hiện tại, nhưng không phải đơn sắc mà được tô bằng 6 dải màu nổi tiếng.

"Nó thực sự rất đơn giản" - Janoff nói trong một bài phỏng vấn. "Tôi mua vài trái táo, cho chúng vào rổ, và vẽ chúng trong một tuần hoặc hơn nhằm tìm cách đơn giản hóa hình dáng logo"

Ông nói rằng toàn bộ quá trình thiết kế, từ lên ý tưởng cho đến khi ra tác phẩm cuối cùng, mất khoảng 2 tuần, và dự tính của hãng là làm sao để có được một logo trước thời điểm ra mắt máy tính Apple II vào tháng 4/1977.

"Công ty không nói nhiều khi giao việc thiết kế logo, trừ yêu cầu 'đừng làm nó dễ thương là được'" - Janoff nói tiếp. "Nhưng tôi nắm rõ những điểm đáng tiền của máy tính Apple (vào thời điểm đó), và một trong những ưu điểm lớn nhất là khả năng thể hiện màu sắc"

"Đối với tôi, chúng trông như những thanh màu trên màn hình, và đã được biến thành những dải sọc trong logo. Thứ tự của những dải đó, tôi xin lỗi, không có ý nghĩa gì đâu trừ việc tôi thích bố trí như thế" - ông nói.