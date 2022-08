Câu chuyện về đôi giày đơn điệu làm biến chuyển cả ngành thời trang

Chính thợ đóng giày Salvatore Capezio là người đã đưa những chiếc giày ballet từ sân khấu khiêu vũ sang thời trang. Vào những năm 1900, nhà thiết kế Claire McCardell bắt đầu say mê những đôi giày này và giao cho Capezio tạo ra phiên bản ngoài sân khấu.

Vào những năm 1900, đôi giày này ra mắt lần đầu trong BST của NTK Claire McCardell, đánh dấu bước chuyển mình từ đôi giày múa đến với thời trang và được phổ biến rộng rãi hơn.

Các ngôi sao điện ảnh đình đám như Brigitte Bardot, Audrey Hepburn và nhiều nữ diễn viên khác đều ưa chuộng kiểu giày này. Bằng chứng là sự đổ bộ của những đôi giày đế bệt trong các bộ phim nổi tiếng như And God Created Woman, Cinderella in Paris, và Breakfast at Tiffany's.

Trong đó, Juliette trong bộ phim And God Created Woman do nữ diễn viên người Pháp - Brigitte Bardot thủ vai đã trở thành một biểu tượng thời trang nhờ vào đôi giày bệt màu đỏ mà cô yêu cầu Repetto thiết kế.

Những đôi giày ballet xuất hiện nhiều tại các sự kiện thời trang (Ảnh: L'OFFICIEL).

Ngôi sao người Pháp - Brigitte Bardot trở thành biểu tượng thời trang trong bộ phim "And God Created Woman" với đôi giày ballet màu đỏ (Ảnh: News).

Giày ballet còn được nhiều người nổi tiếng yêu thích bởi sự thanh lịch và tính ứng dụng cao (Ảnh: Getty Images).

Từ khi chen chân vào làng thời trang, giày ballet đã khẳng định được vị trí của mình. Chúng được xem như món phụ kiện cần phải có của phái nữ, với nhiều kiểu dáng, biến thể và chức năng. Một điểm cộng của những đôi giày này chính là khả năng dễ phối đồ.