Câu chuyện "tai tiếng", khiến Noo Phước Thịnh và Thủy Tiên khó nhìn mặt nhau là gì?

Thủy Tiên đã có hơn 15 năm hoạt động ở làng giải trí trong nước. Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, cô xây dựng hình tượng của một nữ nghệ sĩ đa năng và có những dấu ấn nhất định với cương vị nhạc sĩ, diễn viên...



Riêng với hoạt động phim ảnh, Thủy Tiên đã góp vai trong không ít dự án đình đám như: Bỗng dưng muốn khóc, Nụ hôn thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc...

Noo Phước Thịnh bỏ vai trong phim đầu tay do Thủy Tiên sản xuất.

Tuy không thuộc tuyến nhân vật chính, nhưng mỗi khi thể hiện khả năng diễn xuất, cô đều mang lại cho người xem sự thú vị nhất định. Vào năm 2015, Thủy Tiên có một quyết định táo bạo trong sự nghiệp khi lấn sân sang làm nhà sản xuất phim điện ảnh.



Cụ thể, giọng ca 8x thực hiện bộ phim đầu tay mang tên "Điệp vụ 3 Lờ" với tư cách tác giả kịch bản, giám đốc sản xuất kiêm diễn viên.



Ngoài thông tin sẽ đầu tư kĩ lưỡng về mọi mặt, Thủy Tiên cũng cho biết phim sẽ có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ sĩ đình đám. Ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng xác nhận sẽ góp vai trong dự án đặc biệt này của đàn chị thân thiết lâu năm.



Nhưng đến ngày họp báo giới thiệu phim, Thủy Tiên phải đính chính một số thông tin về dàn diễn viên so với dự kiến ban đầu. Cô cho biết Noo Phước Thịnh đã bỏ vai mà không không chia sẻ lý do chính đáng.



"Khi tôi có dự định sản xuất phim thì Noo có nói rằng chị sắm một vai cho em tham gia.



Tôi cũng đã nhờ biên kịch viết riêng cho Noo một vai cũng khá nhiều đất diễn, nhưng đến cận ngày bấm máy thì Noo cho biết không tham gia nữa vì không sắp xếp được lịch trình. Sau đó tôi có gọi điện thoại hỏi lại thì Noo không bắt máy".



Thủy Tiên cũng không ngại ngần trách móc đàn em: "Noo không tham gia được thì chủ động thông báo sớm với Tôi. Thông tin Noo đóng phim này cũng là do chính Noo lên tiếng trước. Lúc đó, tôi cũng nói Noo để mọi người tập trung vào dự án âm nhạc của Noo trước.



Sau đó ekip cố gắng sắp xếp một vai diễn khách mời cho Noo để thông tin ban đầu không bị sai lệch nhưng Noo cũng không tham gia được". Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ của Thủy Tiên - Noo Phước Thịnh rạn nứt, chưa thể cứu vãn sau nhiều năm căng thẳng.



Ngay sau ồn ào nghệ sĩ từ chối tham gia dự án, tên phim đầu tay của Thủy Tiên nhận được phản ứng trái chiều trong dư luận. Một bộ phận khán giả cho rằng "Điệp vụ 3 Lờ" là cái tên khá lạ, dễ gây chú ý nhưng cũng không ít ý kiến nhận định tên phim nhạy cảm.



Chính điều này đã khiến Thủy Tiên và ekip phải thực hiện một cuộc khảo sát. Sang đến năm 2016, Thủy Tiên thông báo đổi tên dự án phim ảnh đầu tay sang "Vợ ơi, em ở đâu?".