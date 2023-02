Câu chuyện nhân văn đằng sau việc cải đạo của huấn luyện viên Troussier

Thực ra, huấn luyện viên Troussier cũng từng chia sẻ với một người cộng sự của mình cách đây không lâu về câu chuyện này. Đấy cũng là một câu chuyện nhân văn, đằng sau quyết định cải đạo của Troussier.

Một chi tiết nữa xoay quanh cuộc sống của huấn luyện viên Troussier ở Morocco được hiện diện trong chương “Phù thủy trắng” của cuốn sách “Feet of the Chameleon: The Story of African Football”.

Tác giả viết: “Tôi đặt một cái hẹn với bác sĩ 'phù thủy trắng'. Ông ấy là Philippe Omar Troussier. Ông ấy sống ở Rabat, với một nơi gần đại lộ. Ở tuổi 50, Troussier khá hài lòng với thành phố được ông xem là ngôi nhà thứ 2, sau những chuyến phiêu lưu xa xứ.

Khép giai đoạn bôn ba 3 châu lục, dẫn dắt 9 đội ở Châu Phi (trong đó có 5 đội tuyển quốc gia), Troussier muốn nghỉ ngơi một thời gian. Ông khép lại guồng công việc bóng đá vốn đã đám chìm đầy say mê trong nhiều năm trời. Giờ là lúc Troussier muốn tận hưởng một quãng thời gian ngoài bóng đá.

Ông và vợ nhận nuôi 2 bé gái người Morocco cũng như cải đạo. Ông chú trọng vào từng nội thất trong căn biệt thự màu hồng của mình. Troussier đã đam mê điều gì là làm đến cùng. Những nội thất đậm chất Morocco cũng hiện diện tại căn nhà mà ông cùng vợ sinh sống”.