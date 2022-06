Câu chuyện ngoại tình đằng sau một vụ án ma túy

Công an xác định, số điện thoại báo tin cho Công an phường Thanh Trường về việc bà L.T.T. vận chuyển ma túy vào ngày 26/5 cũng chính là số Lò Thị Dương dùng để liên lạc với nhân tình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đặt ra nghi vấn về việc người phụ nữ này rất có thể có động cơ vu oan cho bà T. và đây cũng có thể là đầu mối chính của vụ việc. Công an đã triệu tập người phụ nữ này lên làm việc.

Từ đây, cơ quan điều tra có thêm chứng cứ để khẳng định Lò Thị Dương chính là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

"Tiểu tam" trả thù "chính thất", tự tay đẩy con gái vào vòng lao lý

Quá trình làm việc ban đầu, Dương quanh co, chối tội, khai báo gian dối, gây khó khăn cho công tác điều tra. Sau đó bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khiến Dương phải cúi đầu nhận tội.

Dương khai nhận, do thù tức việc bị bà T. đánh ghen và tung clip đánh ghen lên mạng nên đã nung nấu ý định trả thù.

Sau đó, Dương gọi con gái là Lò Thị Hồng (21 tuổi, đang là sinh viên trường Đại học Tây Bắc - Sơn La) giúp mình thực hiện ý định trả thù.

Dương đi mua ma túy và lấy sim rác để con gái gọi điện đặt gà của bà T. Sau đó, Hồng chỉ dẫn bà T. ship gà đến nơi vắng vẻ, rồi lợi dụng sơ hở để bỏ ma túy vào túi bà T., sau đó báo công an.

Căn cứ kết quả điều tra xác minh, ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã ra quyết định trả tự do cho bà L.T.T.. Ngày 31/5, công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và hoàn tất kết luận điều tra, đưa ra truy tố đối với Lò Thị Dương, Lò Thị Hồng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và tội Vu khống.