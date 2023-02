Câu chuyện điện ảnh: Người Kiến-siêu anh hùng yếu ớt nhất của Marvel

Theo số liệu của công ty phân tích Exhibitor Relations, bộ phim siêu anh hùng Marvel "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" có doanh thu sụt giảm tới 70% so với thời điểm khởi chiếu.

Poster của Ant-Man And The Wasp: Quantumania.(Nguồn: IDMB) Bộ phim "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới lượng tử" - gọi tắt là "Người Kiến 3") đã giảm mạnh sức hút đối với khán giả trong dịp cuối tuần qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh không có nhiều sự cạnh tranh gay gắt, tác phẩm của hãng Disney vẫn trụ vững ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ. Theo số liệu của công ty phân tích Exhibitor Relations, bộ phim siêu anh hùng Marvel mới nhất này có doanh thu sụt giảm tới 70% so với thời điểm khởi chiếu. Ở tuần thứ 2 ra rạp, phim "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" thu về 32,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Hiện tổng doanh thu của bộ phim tại khu vực là 167,3 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu là 363,6 triệu USD. Mặc dù vậy, với vai trò là "bom tấn" đầu tiên mở màn cho cả giai đoạn 5 của "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), phần 3 của series phim về Người Kiến được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao hơn. Mức sụt giảm doanh thu nêu trên nằm ngoài sự tưởng tượng của giới quan sát phòng vé đối với những phim của MCU và là mức thấp nhất trong tất cả các phim của Marvel. Xếp sau "Người Kiến 3" là phim "Black Widow" (Góa phụ đen) với mức sụt giảm 67,8%. Tạp chí Hollywood Reporter cho rằng hiệu ứng báo chí, mạng xã hội đã ảnh hưởng tới doanh thu của "Người Kiến 3." Trên chuyên trang phê bình điện ảnh Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận được 48% đánh giá tích cực, cùng "mưa lời chê" từ phía các nhà phê bình. "Cocaine Bear" được xem là đối thủ đáng gờm của "Người Kiến 3" khi đang hấp dẫn khán giả trẻ và cho thấy khả năng sinh lời tốt tại thị trường Bắc Mỹ. Bộ phim kinh phí thấp này đứng thứ 2 trong danh sách các bộ phim ăn khách nhất phòng vé nội địa tuần qua, với 23,1 triệu USD. Tác phẩm kinh dị hài của đạo diễn Elizabeth Banks, do hãng Universal phát hành được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về một con gấu đen đã vô tình phát hiện lượng lớn cocaine mà những kẻ buôn lậu thả từ trên máy bay xuống khu rừng ở Tennessee. Sau khi ăn hết lượng ma túy này, con gấu trở nên điên loạn, lùng sục loài người để tấn công. Trên Rotten Tomatoes, phim "Cocaine Bear" nhận được 71% đánh giá tích cực từ các nhà phê bình về sự pha trộn đề tài hấp dẫn giữa thiên nhiên hoang dã, tội phạm và các tình huống gây cười. Các bộ phim còn lại trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ tuần qua gồm: 3. Jesus Revolution-15,5 triệu USD 4. Avatar: The Way of Water-4,7 triệu USD 5. Puss in Boots: The Last Wish-4,1 triệu USD 6. Magic Mike's Last Dance-3 triệu USD 7. Knock at the Cabin-1,9 triệu USD 8. 80 for Brady-1,8 triệu USD 9. Missing-1 triệu USD 10. A Man Called Otto-850.000 USD./. Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)