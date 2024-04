Câu chuyện của người xây dựng AWEN - 'Ngôi nhà chung' cho nữ doanh nhân ASEAN

Trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng thành lập AWEN, bà nhớ nhất điều gì? Tôi không thể nhớ mình và đội ngũ của Việt Nam đã gặp bao nhiêu khó khăn, thách thức trong nhiệm vụ xây dựng tổ chức và vận hành AWEN. Bản thân tôi ban đầu chưa tạo dựng được uy tín, thương hiệu trong AWEN. Khi đó, tôi chỉ tâm niệm bằng nhiệt huyết, lòng tự tôn và tinh thần cống hiến, “có chí thì nên” (Where there is a will, there is a way). Chập chững từng bước đầu tiên, chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu, viết báo cáo, kêu gọi, tìm kiếm sự đồng thuận... Bước đầu là dự thảo Điều khoản tham chiếu (TOR) thành lập AWEN (Tôi đề nghị thành lập mạng lưới vì tính linh hoạt trong triển khai các hoạt động) và cùng ACW Việt Nam tham dự, giới thiệu TOR tại 1 số Hội nghị ASEAN lấy ý kiến để hoàn thiện. Tại Hội nghị ACW lần thứ 11 (16 -17/10/2012) tại Thủ đô Vientiane, CHDCND Lào, Điều khoản tham chiếu của AWEN đã được thông qua. Tôi cũng đã đề xuất thành lập một ban điều hành của AWEN gồm đại diện của 10 quốc gia thành viên ASEAN và xây dựng cơ chế làm việc luân phiên nhằm tăng cường sự tham gia của các doanh nhân nữ trong khu vực. Sau đó, tôi đã đề nghị ACW Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN làm việc với ACW các nước để giới thiệu một tổ chức giữ vai trò là tổ chức điều phối các hoạt động của AWEN tại mỗi nước thành viên (Country Coordinator hay Focal Points).