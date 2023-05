Cậu bé mắc bệnh lạ nhưng từ bác sĩ đến bố đều không tin, người mẹ đã làm 1 điều khiến con hồi phục: Đỉnh cao giáo dục chính là đây!

Bộ phim "Call Me Number One" dựa trên những con người và sự kiện có thật đã kể một câu chuyện như thế này: Nam chính Brad mắc phải hội chứng Tourette bẩm sinh hiếm gặp. Đây là một bệnh lý hệ thần kinh khiến bệnh nhân bị co giật, xuất hiện các cử động nhanh lặp đi lặp lại, đột ngột và không kiểm soát được và phát ra những tiếng động lạ. Nhưng vào thời điểm đó, ngay cả các bác sĩ cũng không biết biểu hiện của Brad là một căn bệnh.

Cậu bị bạn học chế giễu, thầy cô khiển trách, thậm chí bị đuổi học. Đáng thất vọng nhất là cha cậu cuối cùng đã mất kiên nhẫn và dọn ra khỏi nhà. May mắn thay, mẹ của Brad không bao giờ ngừng yêu thương và khuyến khích con mình.



