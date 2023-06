Cậu bé khiến MC VTV phải bán nhà chữa bệnh lớn lên khôi ngô, góp mặt nhiều show truyền hình

Your browser does not support the video tag.

Con trai MC Hồng Phúc lém lỉnh giới thiệu gia đình mình.

Nam MC từng có ý định ly hôn vì nhiều bất đồng với vợ nhưng sau gần 25 năm vẫn hạnh phúc viên mãn

MC/BTV Hồng Phúc tên thật là Dương Hồng Phúc, sinh năm 1980 tại TP.HCM. Anh là MC/BTV điển trai khá quen thuộc với màn ảnh nhỏ với nhiều chương trình giải trí như: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, Robocon, Sáng Phương Nam,….

Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, giọng nói ngọt ngào cùng cách dẫn cuốn hút, khiến người xem cảm thấy dễ chịu và yêu mến.



Nam MC/BTC điển trai với giọng nói ngọt ngào và cách dẫn cuốn hút.

Không chỉ là một MC nổi tiếng, Hồng Phúc còn được biết đến là một người đàn ông yêu thương gia đình. Hồng Phúc và Quỳnh Phượng quen nhau từ năm 1999.

Sau 10 năm yêu nhau, cả hai chính thức về chung một nhà. Cả quá trình yêu, cặp đôi này đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Hồng Phúc và Quỳnh Phượng vẫn không buông tay và tính đến nay cả hai đã bên nhau gần 25 năm.



Hồng Phúc và vợ quyết định đi tới hôn nhân sau gần 10 năm yêu nhau.

Năm 2010, Quỳnh Phượng mang thai đứa con đầu lòng của cả hai. Trong quá trình thai nghén, MC Hồng Phúc chăm sóc vợ tỉ mỉ và vô cùng chiều chuộng.

Chưa kịp vui mừng vì tin chào đón con đầu lòng thì đôi vợ chồng trẻ bất ngờ nhận được tin sét đánh: bé Chíp (tên thật là Hồng Long) mắc bệnh tim bẩm sinh. Thậm chí, bác sĩ còn khuyên vợ chồng anh đón bé về để lo hậu sự.

MC Hồng Phúc từng chia sẻ phải bán nhà để chạy chữa cho con. May mắn thay, bé Chíp gặp được đội ngũ bác sĩ giỏi mổ và thông tim suôn sẻ. Năm 1 tuổi, bé phải mổ thêm lần nữa, nếu không có gì thì thay đổi năm 15 – 16 tuổi thì mổ tiếp.



Chưa vui mừng được bao lâu thì cặp đôi nhận tin dữ là con trai đầu lòng mắc bệnh tim bẩm sinh.



Sau nhiều năm chạy chữa, bé Chíp nay đã khỏe mạnh và vô cùng năng động.

Cuộc sống hôn nhân của MC Hồng Phúc và diễn viên Quỳnh Phượng cũng có cãi vã như những cặp vợ chồng bình thường. Hơn 20 năm đồng hành cùng nhau, ngoài những lúc hạnh phúc, vợ Hồng Phúc lại bất ngờ thú nhận họ phải đối diện với khá nhiều sóng gió.