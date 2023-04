Cậu bé 12 tuổi lấy cắp xe bus, tự lái 100km

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 13/4, đại diện công ty A&S Transit nói họ biết nhiều người quan tâm tới vụ việc nhưng "chúng tôi không muốn có bất kỳ căng thẳng nào với cậu bé, vì sắp tới kỳ thi học kỳ của học sinh".

Nhiều dân mạng bàng hoàng về độ liều lĩnh của cậu bé này. "Mới bé thế mà bạo quá. Cu cậu không thèm quan tâm tới sự an toàn của bản thân và người khác".

"A&S hy vọng mọi người sẽ có cách tiếp cận nhân từ và vị tha trong việc định hướng giới trẻ và hỗ trợ họ theo đuổi đam mê của mình. A&S luôn tin rằng tuổi trẻ phải được hỗ trợ và hướng dẫn trong niềm đam mê, dù là đam mê lái xe buýt hay bất cứ thứ gì khác" - công ty xe bus A&S Transit đăng tải quan điểm.

Công ty này cũng cho biết họ không tha thứ hành động nguy hiểm và bộc phát của bé 12 tuổi nhưng họ "hy vọng sẽ hỗ trợ cậu và những bạn trẻ khác bằng cách hướng dẫn họ thể hiện đam mê theo cách lành mạnh nhất".

