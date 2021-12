Cậu bé 10 tuổi múa phụ họa cho Đan Trường thay đổi ngoạn mục

Chắc chắn chúng ta lúc nhỏ mỗi khi xem truyền hình, đặc biệt là những chương trình dành cho thiếu nhi đều dành những tình cảm đặc biệt cho các bạn nhỏ phụ diễn. Bố mẹ ở nhà cũng mặc định đó là "con nhà người ta", giỏi giang tài năng mới được xuất hiện trên tivi.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một cậu bé vũ công từng múa phụ hoạ cho "anh Bo" Đan Trường, hơn 20 năm đã thành chàng trai khôi ngô tuấn tú đang được netizen chia sẻ rần rần.

Hóa ra lúc nhỏ con nhà người ta, lớn lên cũng thành... bạn trai nhà người ta luôn!