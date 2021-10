Cầu 1 tỷ Thủy Tiên hỗ trợ xây dựng ở Nghệ An: Bàn giao 4 tháng đã hỏng

Cầu Khe Liệu hiện nay. Ảnh: Tiền Phong

Cầu có chiều dài khoảng 7m, nằm trên trục đường huyết mạch của địa phương, nối từ đường Hồ Chí Minh đi trung tâm xã nên việc cầu sập ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Sau đó, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ bà con ảnh hưởng bởi lũ lụt cuối năm 2020 đã chi tiền để xây mới lại cây cầu này.

"Nếu không có đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục", ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ cho hay.

Cũng theo ông Thọ, tổng kinh phí thi công cầu Khe Liễu hết 1 tỷ đồng. Trên cầu có treo biển ghi rõ đơn vị hỗ trợ "Các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng gia đình ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh".

Tuy nhiên, theo ghi nhận ngày 28/10, cầu Khe Liệu được bàn giao vào tháng 6/2021. Tuy nhiên đến nay cây cầu này xuất hiện một số vết nứt, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Dũng, chủ đầu tư công trình về cầu mới bàn giao đã hư hỏng thì được biết: "Việc nay tôi mới biết đây, do có việc gia đình quan trọng nên tôi chưa thể lên huyện Thanh Chương kiểm tra công trình được".

"Tôi đã liên hệ với đơn vị thi công yêu cầu họ đi kiểm tra, nếu xuất hiện hiện tượng nứt nẻ, hư hỏng ở hạng mục nào thì yêu cầu họ bảo hành hạng mục đó. Đây là công trình từ thiện nên tôi kiểm tra rất sát sao...", ông Dũng nói thêm với nguồn trên.

Hạng mục xây móng cầu bị nứt toác. Ảnh: Cảnh Thắng/Dân Việt

Theo Tiền Phong, cây cầu ở huyện Thanh Chương đã xây mới với đại diện nhà thầu xây dựng là bà Vũ Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương ký với chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Dũng.



Liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Thanh Chương ngày 27/10 cho biết, tuy rằng địa phương đã gửi báo cáo đến Bộ Công an nhưng vẫn đang tiếp tục phải rà soát vì số tiền bị chênh lệch.



Cụ thể, ngày 12/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Chương xác nhận đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ 6 tỷ 889 triệu đồng.



Tuy nhiên, sau khi nhận công văn đề nghị phối hợp rà soát từ Bộ Công an gần đây, tổng số tiền mà huyện Thanh Chương sau rà soát và báo cáo chỉ có 6 tỷ 787 triệu đồng, ít hơn số xác nhận 102 triệu đồng.



Giải thích về số tiền chênh lệch, một lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương cho Tiền Phong biết, trong quá trình trao quà có nhiều khoản tiền phát sinh do có hộ dân khó khăn không nằm trong danh sách được lập tới xin trực tiếp.