Catwalk đỉnh hơn Miss Universe, Kim Duyên dễ bề đăng quang?

Thậm chí, cư dân mạng còn ghép clip so sánh Kim Duyên của hiện tại so với thời điểm thi Miss Universe 2021. Có thể thấy body Á hậu lẫn kỹ năng catwalk có sự tiến bộ rõ rệt.

Đặc biệt, cô không tái hiện màn hất tóc tại Miss Universe, trước đó đã gây ra nhiều tranh cãi vì giống Á hậu 2 Miss Universe 2018 - Sthefany Gutiérrez, người Venezuela.

Your browser does not support the video tag.

Clip so sánh Kim Duyên giữa 2 cuộc thi.



Kim Duyên đã bỏ điệu hất tóc từng khiến cô bị gắn mác "bản sao".