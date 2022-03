Cát-xê 'đắt đỏ' Trương Quỳnh Anh nhận khi tham gia MV của Chi Dân

Mới đây Chi Dân vừa trình làng MV mới mang tên Em Đâu Biết Được - một sáng tác của chính nam ca sĩ. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 trong năm 2022 của chàng ca sĩ gốc Kiên Giang.

MV là câu chuyện tình đơn phương của chàng sinh viên dành cho cô bạn cùng trường. Anh luôn theo dõi mọi “nhất cử nhất động” của người con gái anh yêu, thậm chí nhìn người ấy hạnh phúc. Anh lựa chọn giữ riêng những cảm xúc của bản thân và làm người đứng sau cô gái ấy.

Nói về sản phẩm lần này, Chi Dân cho biết từ lâu đã ấp ủ một ca khúc về chủ đề học trò để gửi tặng khán giả. Cùng với đó là thời gian gần đây, anh đang tham gia bộ phim Lớp Học Đại Ca. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ sinh năm 1989 chạm ngõ với điện ảnh nên anh muốn có một dấu ấn nhỏ, góp phần tạo nên thành công cho bộ phim.