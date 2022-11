Cát Tường lại quảng cáo quá lố thực phẩm chức năng?

Nói về việc các sản phẩm sữa non bán tràn lan trên thị trường được quảng cáo có tính thuốc, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm nhận định bản chất sữa non có những công dụng tốt. Nhưng dựa trên số lượng sữa non chỉ có số lượng rất ít trong 100g sản phẩm - nhà sản xuất sử dụng mà quảng cáo là sữa non tiểu đường thì hoàn toàn không đúng thực tế, làm sai lệch thông tin. Vì thế người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ trước khi mua.