Cát Tường bức xúc lời chửi 'lăng loàn, phá gia đình Tiết Cương'

Ngộ lắm, nghệ sĩ mà đám cưới đăng lên rùm beng thì mọi người nói để coi được bao lâu, coi chừng nào ly dị. Mà không đăng thì đồn đoán, sống sao cho vừa lòng?

Anh Cương với Tường từ trước thế nào, bây giờ như thế đó", nữ MC nổi tiếng bức xúc.

Khép lại câu chuyện, Cát Tường hy vọng một bộ phận khán giả hãy văn minh hơn, trao những năng lượng tích cực để cô có động lực ra clip hay hơn thay vì miệt thị, chửi rủa.

Clip: MC Cát Tường đáp trả khi bị mắng phá hoại hạnh phúc gia đình Tiết Cương.

Theo Vietnamnet