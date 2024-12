Cát-sê tăng 60 lần, loạt 'Anh trai' đổi đời rồi sao nữa?

63 nam nghệ sĩ nhận được lợi ích, thậm chí đổi đời, sau 2 chương trình "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai". Tuy nhiên, sức nóng này không kéo dài. Loạt "Anh trai" đổi đời Hai chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai trở thành hiện tượng truyền hình khi lên sóng cùng thời điểm, tạo sức hút lớn, được phần đông dư luận quan tâm. Cơn sốt đó khiến sự nghiệp của 63 nam nghệ sĩ ít nhiều thay đổi. Nếu Anh trai say hi lăng-xê, đưa các tài năng trẻ từ con số 0 lên hàng ngôi sao thì Anh trai vượt ngàn chông gai giúp các nghệ sĩ đã thành danh lấy lại hào quang hoặc khẳng định thực lực trước đại chúng. Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, sau Anh trai say hi, cát-sê của Dương Domic, Hurrykng, Captain, Hùng Huỳnh, Wean Lê, Rhyder, HIEUTHUHAI, Hải Đăng Doo... tăng vọt. Cá biệt, mức cát-sê của Dương Domic tăng đột biến, gấp 30 - 60 lần so với trước đây, từ hạng D lên tương đương hạng A. Số tiền các bên phải trả để mời rapper Wean Lê tăng đến 50% và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cát-sê của HIEUTHUHAI vốn cao sau 2 ngày 1 đêm, nhờ giải quán quân Anh trai say hi mà tăng như "phi mã", đưa anh vào vị trí top 5 ngôi sao có cát-sê cao nhất hiện tại.

Dương Domic - một trong những gương mặt nổi bật nhất sau "Anh trai say hi". Tương tự, rapper Rhyder từng gây ấn tượng tại Rap Việt nhưng phải đến khi giành vị trí á quân Anh trai say hi, mức cát-sê mới tăng vút lên tương đương hạng A. Nhiều "Anh trai" đổi đời. Giới bầu show và agency cho biết, JSOL ngày trước gần như không có lời mời, hiện lại khá nhiều show, cát-sê tăng dù không phải gương mặt nổi bật trong cuộc thi. Tương tự, Hải Đăng Doo nhiều năm nỗ lực hoạt động showbiz, tham gia nhiều cuộc thi nhưng sự nghiệp vẫn mờ nhạt. Nhờ Anh trai say hi, tên tuổi anh thăng hạng, nhận các hợp đồng hấp dẫn. Quang Hùng MasterD cũng hưởng "quả ngọt" xứng đáng. Những năm qua, anh sáng tác không ít bài hit, có một lượng nhỏ fan Thái Lan nhưng hoạt động khá trầy trật tại thị trường trong nước, đến nay mới có vị trí tương xứng. Isaac vốn đắt show, sau cuộc thi số lượng lời mời biểu diễn, dự sự kiện, quảng cáo, đại sứ... càng tăng. Nguồn tin tiết lộ nam ca sĩ đã kín lịch đến tháng 1/2025, riêng 2 tháng cuối năm nay gần như không đủ thời gian nghỉ ngơi. Phạm Anh Duy là trường hợp hy hữu khi tay trắng tham gia chương trình, bị "ghẻ lạnh" từ đầu sau đó dừng chân sớm. Nhờ giọng hay và phong thái lôi cuốn, các video trình diễn của anh lan tỏa tự nhiên, từ đó thu hút lượng fan nhất định và đang trên đà phát triển sự nghiệp thuận lợi. Trong khi đó, sự nghiệp dàn nghệ sĩ Anh trai vượt ngàn chông gai cũng ít nhiều thay đổi. Soobin và Bùi Công Nam thăng hạng rõ nhất. Cụ thể, Soobin hiện khẳng định vị trí hạng A vững chắc từ mức cát-sê đến giá trị thương hiệu tại thị trường. Bùi Công Nam được đặt hàng viết nhạc tấp nập, đặc biệt là nhạc Tết, với những con số cao ngất ngưởng. Anh còn nhận nhiều lời mời đi diễn, có ngày chỉ được ngủ 3 tiếng. Cát-sê của Cường Seven, Kay Trần, Jun Phạm, Tăng Phúc, Thanh Duy, S.T Sơn Thạch... tăng khá tốt sau cuộc thi. Neko Lê nhận hàng loạt lời mời biểu diễn với vai trò rapper, có ngày phải bay đi diễn đủ 3 miền từ Bắc chí Nam.

Neko Lê từng phải bỏ nghề rapper vì không thể mưu sinh. Đến nay, khi thành danh với nghề đạo diễn, anh một lần nữa trở thành rapper được săn đón nhờ "Anh trai vượt ngàn chông gai". Các sự kiện fanmeeting đều cháy vé ấn tượng. Vé fanmeeting Neko Lê được bán sạch chỉ trong 1 phút dù mức giá cao nhất đến 3 triệu đồng. Fanmeeting Soobin "cháy" 1.000 vé trong 35 giây, hạng vé cao nhất đến 6,5 triệu đồng; còn S.T Sơn Thạch khiến trang web bán vé sập vì có gần 20.000 lượt truy cập cùng lúc. Nhiều nghệ sĩ thế hệ trước vốn xa lạ với văn hóa thần tượng đương thời như Đinh Tiến Đạt, Hoàng Hiệp, Hà Lê, Phạm Khánh Hưng, MC Thành Trung... lần đầu thành lập fanclub, tạo kênh broadcast và tổ chức fanmeeting. Sức nóng sẽ nguội, "đường dài mới biết ngựa hay" Sức nóng và cuộc cạnh tranh khốc liệt từ 2 chương trình truyền hình thực tế hot nhất năm 2024 là bệ phóng hoàn hảo cho các nam nghệ sĩ phát triển, thăng tiến trong nghề. Tuy nhiên, không phải ai cũng tận dụng hợp lý và hiệu quả hiệu ứng hậu chương trình. Gần đây, loạt "Anh trai" gây tranh cãi. Ca sĩ Dương Domic bị khán giả chê hát như say xỉn, liên tục bỏ lời, lấp liếm bằng cách hô hào, khuấy động sân khấu tại một chương trình nhãn hàng hồi đầu tháng 11.

Cố tận dụng sức nóng từ "Anh trai say hi", ca sĩ Đỗ Phú Quí phát hành sản phẩm "thảm họa". Neko Lê cũng bị fan phàn nàn vì loạt sân khấu hát không rõ lời, rap yếu cùng vũ đạo hời hợt, rời rạc. Ca sĩ Đỗ Phú Quí, Ali Hoàng Dương gây tranh cãi với sản phẩm mới. Cụ thể, MV Đừng nói là... của Ali Hoàng Dương không được đánh giá cao về âm nhạc còn bị chỉ trích lạm dụng hình ảnh dung tục, gợi dục. Bài mới Pickleball của Đỗ Phú Quí bị đóng mác thảm họa âm nhạc do bất chấp ăn theo xu hướng với giai điệu nhạt nhẽo, lời rẻ tiền. Hiệu ứng rầm rộ từ các chương trình hot dễ khiến các nghệ sĩ bị cuốn theo, khó tránh tâm lý tranh thủ ra sản phẩm. Tuy nhiên, chiến lược không hợp lý có thể khiến họ không chỉ không tận dụng được sức nóng mà còn mất điểm trong mắt fan và khán giả, từ đó mất đà thăng tiến trong sự nghiệp. Nhìn từ các chương trình truyền hình từng trở thành hiện tượng trước đây, sức nóng chỉ tồn tại vài tháng và có thể tạo ra hiệu ứng "ảo".

Từng nếm hào quang, Soobin thăng hạng vẫn tỉnh táo sau chương trình. Sức nóng của 2 chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai kéo dài hơn các hiện tượng Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ, Running man... nhờ việc liên tục tổ chức liveshow từ TPHCM đến Hà Nội. Tuy nhiên, "nhiệt" chương trình sẽ sớm "nguội". Các nghệ sĩ cần chuẩn bị tâm lý đối diện cảnh bán vé không chạy, fanclub đìu hiu, thậm chí ngừng hoạt động... sau 6 tháng - 1 năm. Đến nay, nhiều kênh broadcast của các "Anh trai" bắt đầu giảm nhiệt, lượng tương tác chỉ khoảng 1/2 thời cuộc thi đang phát sóng. Những nghệ sĩ như Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Anh Tú... tận dụng tốt hiệu ứng hậu 2 cuộc thi và không sa vào ảo tưởng nhờ từng trải qua hào quang tương tự. Theo nguồn tin của phóng viên, Anh Tú rất đắt show nhờ giữ nguyên mức cát-sê hồi trở thành quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2; Jun Phạm - từng là hiện tượng Running man - liên tục được mời diễn, cát-sê tăng, đang trên đà phát triển tốt. Chương trình truyền hình thực tế hot là có thể cơ hội trong mơ với bất kỳ nghệ sĩ nào nhưng để giữ tên tuổi, sức nóng, họ phải có thực lực, chiến lược hợp lý cùng sản phẩm tốt, từ đó đi đường dài và bền trong nghề. Theo VietNamNet