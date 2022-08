Cát Phượng xin lỗi vụ chúc mừng Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh

Về "comment" đáp trả anti-fan chuyện đàn ông ngoại tình, nữ diễn viên cũng khẳng định lời chia sẻ đó viết chưa đủ ý.

Ý Cát Phượng muốn viết là: "Đàn ông 10 người hết 8 người thích ăn hải sản vì họ là đàn ông. Ăn như vậy có ngon lành hay không, bổ béo hay không, rồi về nhìn mặt vợ thì nhìn như thế nào đây. Rút kinh nghiệm nhé".

Tuy nhiên, khi đang viết được một nửa thì Cát Phượng lên hát hò và có thể đã vô tình bấm nút đăng tải, gây nên sự hiểu lầm với khán giả.

"Cát khẳng định không cổ xúy cho chuyện này, và nói những lời này ra không phải biện luận cho mình, mà cái status và comment đó đủ ý là như vậy nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy.