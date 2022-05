Cát Phượng: Tôi nhận lỗi khi đổ vỡ tình cảm với Kiều Minh Tuấn

Tôi và anh Tuấn không có hôn thú. Nhiều lần, chúng tôi định đi đăng ký kết hôn nhưng cứ bận chuyện này, chuyện kia lần lữa mãi không được. Chuyện con cái cũng vậy, chúng tôi đã gửi mẫu trứng và tinh trùng chờ bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm. Hai đứa chỉ đợi ngày chuyển phôi thì xảy ra chuyện anh Tuấn với An Nguy hồi năm 2018, rồi cũng thôi.

Sau khi kể mọi chuyện cho con, Bom vuốt lưng an ủi mẹ. Tôi "xin" Bom cho mình buồn 2 tháng thì con rầu rĩ. Bom nhớ hết hồi nhỏ được anh Tuấn chải tóc, làm vệ sinh, đưa đón đi học, đi chơi,... Vì thế, con mong chú Tuấn và mẹ Phượng luôn ở bên nhau. Thấy con buồn quá, tôi lại trở thành người động viên con.

Ngày đầu tiên tháng thứ 3, tôi lao ra đường làm việc, đúng như những gì đã nói với chính mình trước đó. Tôi cũng trao đổi công việc với anh Tuấn trở lại như trước đây, vì lúc đó tôi vẫn là quản lý của anh.

Sau này, tôi có đi gặp một bác sĩ do chị Hồng Vân giới thiệu. Ông ấy nói tôi bị trầm cảm nặng qua loạt dấu hiệu ngồi trong bóng tối chơi với cái bóng của mình; sơn móng tay, chân nhiều màu khác nhau... đồng thời đề nghị tôi nuôi chó để chữa lành tinh thần.

- Sự đổ vỡ giữa hai người hôm nay có phần nào đến từ chuyện "Kiều Minh Tuấn say nắng An Nguy" hồi năm 2018?

Năm 2018, sau vụ anh Tuấn "say nắng" An Nguy, tôi từng định dừng lại với anh nhưng không được. Một phần, tôi thấy mình có lỗi vì khi ấy hơi bỏ bê anh thật. Đàn ông mà, bạn thiếu quan tâm họ làm sao trách họ rung động người khác? Anh Tuấn cũng thừa nhận chuyện này. Quan trọng là anh hết "say" rồi lại "tỉnh", tôi cũng chọn cách tha thứ. Quan trọng hơn, anh khi ấy bị mọi người quay lưng, bị hủy hết show. Tôi không muốn là người cuối cùng quay lưng với anh. Nhưng 3 năm sau đó, tôi và anh Tuấn không gần gũi nhau nữa.

- Theo chị, trong sự đổ vỡ, lỗi do ai?

Thời gian đó, tôi đã không lo lắng chu toàn cho anh Tuấn. Tôi không chăm anh ăn uống, không lo quần áo cho anh đi quay cũng không hay hỏi han khi anh tan làm về. Nghĩ lại, chúng tôi quả thật hơi ít chia sẻ với nhau, ngày qua ngày tự nhiên hình thành khoảng cách. Một câu hỏi có thể làm ấm lòng nhau, sao tôi lại lơ là điều đó? Tôi đã sai và nhận lỗi của mình, không đổ cho ai cả. Tôi nói thật lòng, không phải cao thượng gì đâu...

- Chị tiếc nuối điều gì nhất?

Nếu vì chia tay mà tôi với anh Tuấn cạch mặt nhau, tránh nhau trong các dự án phim, đó sẽ là tiếc nuối rất lớn. Đằng này, tôi đang rất nhẹ nhõm, chúng tôi hoàn toàn bình thường thì có gì để tiếc...

Nhẹ lòng, sẵn sàng chúc phúc bạn trai cũ