Cắt lỗ chung cư vùng ven

Thực tế, trước đó, công ty này chỉ bán bất động sản sơ cấp, tuy nhiên do tình hình chung của thị trường, công ty đã thành lập một bộ phận chuyên bán thứ cấp và bộ phận này vẫn đang hoạt động hiệu quả hơn.

"Thời gian trước có thể do ngân hàng hỗ trợ lãi suất hoặc chủ đầu tư ân hạn trả nợ gốc, lãi. Do vậy, tới thời điểm này, thanh khoản chậm lại mà lãi suất tăng cao khiến nhiều người bị gãy đòn bẩy", ông T. nói.

Hiện, tỷ lệ giao dịch bất động sản thứ cấp ở công ty đã tăng gấp 4 lần so với các giao dịch sơ cấp. Theo ông, khách mua thứ cấp chủ yếu là những người có nhu cầu ở thực và nhóm khách có tiền mặt tốt đang "săn hàng" ngộp.

Dù vậy, vị này khẳng định nguồn cung thứ cấp trên thị trường hiện không quá nhiều. Theo đó, số căn bị rao bán cắt lỗ hoặc bán 0 đồng (chuyển đổi khoản vay ngân hàng qua chủ mới - PV) chỉ chiếm 10%.

Trên thực tế không quá nhiều sản phẩm cắt lỗ thực sự. Nếu người bán và người mua gặp trực tiếp, giao dịch thẳng với nhau thì may ra người mua mới mua lại với giá rẻ Giám đốc kinh doanh một công ty môi giới bất động sản có trụ sở ở TP.HCM

"Tuy nhiên, mỗi chủ nhà hoặc môi giới sẽ thông tin bài đăng trên nhiều hội, nhóm khác nhau nên cảm giác rất nhiều hàng đang cắt lỗ. Trên thực tế, không quá nhiều sản phẩm cắt lỗ thực sự nên mới có cái gọi là săn hàng giá rẻ", ông phân tích.

Bên cạnh đó, ông cho rằng mỗi khách hàng chỉ cắt lỗ khoảng 15%, tuy nhiên các giao dịch chuyển nhượng sẽ phải chịu thêm nhiều chi phí như công chứng sang tên, thuế thu nhập cá nhân 2%, phí môi giới 1-2% hoặc cao hơn, phí trả nợ trước hạn... Do đó, khi đến tay khách hàng mới không hẳn sẽ được giá rẻ.

"Nếu người bán và người mua gặp trực tiếp, giao dịch thẳng với nhau thì may ra người mua mới mua lại với giá rẻ. Thông thường các giao dịch đều qua trung gian môi giới, giá ít nhiều cũng bị đội lên, nên người bán khó bán hơn, người mua cũng không dễ tìm được căn có giá rẻ", vị này chia sẻ thêm.

Theo thống kê của Chợ Tốt Nhà, so với năm 2022, chỉ số tin đăng chung cư toàn quốc năm 2023 sau Tết đã tăng 7%. Bên cạnh đó, chỉ số tìm kiếm chung cư tuần thứ 3 sau Tết đã tăng 67% so với trước Tết. Tuy vậy, nếu so với năm 2022, chỉ số tìm kiếm chung cư năm 2023 mới chỉ bằng 80%.

Qua dữ liệu trên, đơn vị này nhìn nhận chung cư là loại hình bất động sản ít sụt giảm về nhu cầu nhất trong quý IV/2022, chung cư toàn quốc tiếp tục duy trì nhu cầu tìm kiếm cao sau Tết. "Việc duy trì được nhu cầu tìm kiếm, cũng như nguồn cung cao sau Tết báo hiệu việc thị trường chung cư nói chung sẽ tiếp tục ổn định trong năm nay", báo cáo của Chợ Tốt Nhà ghi nhận.