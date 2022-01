Cắt cành me rừng, bẻ nhánh táo mèo cắm chơi... mốt lạ 2021

Cây me rừng, hay còn gọi là mắc kham, mọc hoang dại rất nhiều ở vùng núi phía Bắc trải dài đến miền Trung. Mùa me rừng bắt đầu thu hoạch quả từ tháng 6 đến hết tháng 9. Quả me rừng có màu xanh lá khi còn non, quả già dần chuyển sang màu hơi vàng trong. Điều thú vị là quả me rừng không chỉ ra trên cành mà đậu cả ở trên kẽ lá.