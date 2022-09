Casemiro: Đứa bé không cha, bánh pizza và thói quen phân tích trọng tài

Nhắc đến pizza tại Old Trafford, giới mộ điệu dễ dàng liên tưởng đến "Battle of Buffet" trong đường hầm giữa cầu thủ Man Utd và kình địch Arsenal vào năm 2005. Tuy nhiên, riêng tân binh của Man Utd và những người quen biết anh có một ký ức khác về món bánh nổi tiếng của người Italy tại Old Trafford.

Năm đó Casemiro 15 tuổi, anh cùng các đồng đội tại đội trẻ Sao Paulo đến Manchester tham dự Nike Cup, giải bóng đá trẻ danh giá quy tụ hầu hết các đội bóng lớn. Đội trẻ Sao Paulo lúc ấy quy tụ những tài năng đầy hứa hẹn như Lucas Moura, Oscar hay Rodrigo Caio. Đội bóng này đã tiến tới tận chung kết và chỉ chịu thua đội trẻ Barca, với những sản phẩm của lò La Masia lừng lẫy.

Ký ức về trận chung kết phần nào phai nhạt, nhưng phản ứng của Casemiro thì có lẽ vẫn còn sống động trong từng đồng đội lẫn ban huấn luyện. "Trước khi đối đầu với Barca, chúng tôi đã đánh bại Schalke 04 ở bán kết và quyết định gọi pizza để ăn mừng", Bruno Petri, HLV trưởng của đội trẻ Sao Paulo nhớ lại. "Nhưng sau thất bại ở trận chung kết, Casemiro thực sự nổi điên trong chuyến bay trở về nhà".

"Ngay cả với nỗi buồn của một HLV, tôi cũng nghĩ thằng bé phản ứng thái quá, đặc biệt ở độ tuổi như vậy. Vì thế, tôi đã hỏi thằng bé: "Tại sao bức xúc thế, Casemiro?". Và thằng bé lý giải: "Em không nghĩ chúng ta nên mua pizza về ăn trước trận chung kết". Tôi không nói nên lời. Điều đó cho thấy thằng bé thèm khát chiến thắng và quan tâm tới toàn đội như thế nào".

Thái độ chuyên nghiệp và khát khao chinh phục ấy không bị pha loãng theo thời gian, kể cả khi Casemiro đã đạt tới đỉnh cao danh vọng cùng Real Madrid và bây giờ chuyển sang khoác áo Man Utd. Ngày ra mắt, tân binh của Quỷ đỏ thành Manchester bộc bạch: "Thành thật mà nói, tôi đã trở lại đây sau 15 năm. Tôi không biết nhiều người nhớ chuyện này không, nhưng tôi đã chơi bóng ở đây năm 15 tuổi".

"Khi tôi ở Sao Paulo, và lướt qua tâm trí là viễn cảnh chơi bóng ở đây. Rốt cuộc, 15 năm sau, tôi trở lại đây để khoác áo Manchester United và đó không còn là giấc mơ hoang đường. Thật sự khi tham dự Nike Cup, tôi đã ao ước đến đây và bây giờ, tôi đã ở đây. Tôi là người hạnh phúc nhất khi được sống lại kỷ niệm", anh nói.

Thi đấu ở vị trí nhạy cảm và dễ ăn thẻ nhất trên sân, Casemiro tỉ mẩn tới mức trước mỗi trận đấu, anh đều thu thập thông tin về trọng tài sẽ điều khiển trận đấu sắp tới, bao gồm danh tiếng của vị vua áo đen, biệt danh ưa thích, quê quán, công việc chính và phong cách điều khiển trận đấu.

Không chỉ vậy, Casemiro đã học tiếng Anh từ vài năm trước, không phải khi quyết định gia nhập Man Utd. Nguyên do là tiền vệ người Brazil muốn cải thiện khả năng giao tiếp với trọng tài. Anh tin rằng việc dùng tiếng Anh sẽ là dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng, nhưng cũng là thứ có thể giúp mang lại lợi thế cho anh và đồng đội.