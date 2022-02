Capcom hé lộ bom tấn đối kháng – Street Fighter 6

Hãng game Nhật Bản đang hy vọng Street Fighter 6 sẽ có màn phát hành suôn sẻ hơn bản tiền nhiệm năm 2016. Tình trạng khan hiếm nội dung, cùng các lỗi và sự cố máy chủ của Street Fighter 5 sau một thời gian ra mắt đã ảnh hưởng tiêu cực tới trải nghiệm người chơi. Mặc dù vậy, trò chơi này cuối cùng cũng bán được hơn 6 triệu bản khi được người dùng đón nhận tốt hơn với các bản sửa đổi tiếp theo Arcade Edition và Champion Edition.

Bên cạnh Street Fighter, Capcom cũng công bố ra mắt bộ sưu tập Capcom Fighting Collection, gồm 10 trò chơi đối kháng cho một loạt các nền tảng: PS4, Xbox, PC và Nintendo Switch vào ngày 24/6 tới đây, cụ thể: Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge, Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, Vampire Savior 2: The Lord of Vampire, Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, Red Earth, Super Gem Fighter Mini Mix (Pocket Fighter), Cyberbots: Full Metal Madness, Super Puzzle Fighter II Turbo.

Vinh Ngô (theo TheVerge)