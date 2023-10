Cấp sai hơn 5.000 biển số ô tô: Hôm nay 7/10, cựu trưởng phòng CSGT hầu tòa

Bị cáo Quận chỉ yêu cầu cấp biển số theo ý muốn khoảng 50 biển số, trong đó bị cáo này nhớ là cấp cho con ruột của Quận 8 biển số ô tô như: biển số 67A-123.45, 67C-066.66, 67A-066.60, 67A-068.69, 67C-095.99, 67B-019.99, 67A-009.80, 67A-009.52; cấp cho người thân, người quen là lãnh đạo, cán bộ sở, ban, ngành trong tỉnh nhiều biển số; cho bạn bè, những người quen có quan hệ vay mượn tiền qua lại và cấp nhiều biển số xe cho công ty TNHH Hùng Cường.

Việc làm này của bị cáo Quận là do nể nang và nhằm tạo uy tín cho bản thân để thuận lợi trong công tác hoặc việc kinh doanh của gia đình.

Khánh thao tác cấp biển số sai quy định cho bản thân Khánh, cho người nhà, người thân, người quen, người có chức vụ nhằm thỏa mãn mong muốn sử dụng biển số đẹp của chủ phương tiện. Ngoài ra Khánh có xin bị cáo Quận cấp 2 biển số 67A-045.67, 67C-098.99 cho bản thân và bạn.

Tổng cộng có 5.056 biển số cấp sai quy định gồm: 4.175 biển số cấp bằng cách hoán đổi; 881 biển số cấp bằng cách nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp sai quy định.

Quá trình điều tra cho thấy, nhóm chủ phương tiện được hoán đổi biển số khai do có nhu cầu lấy biển số theo ý muốn nên đã gặp “cò làm biển số”, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang để chi tiền từ 1-50 triệu đồng đồng để được cấp biển số theo ý muốn; một số khác thì cho rằng được cấp biển số do có quen biết và không chi tiền.

Còn các chủ các phương tiện được cấp biển số sai quy định thì cho rằng không có việc chi tiền để được cấp biển số theo ý muốn, việc có được biển số là do tự bấm hoặc nhờ người khác đi bấm giúp.