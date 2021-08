Cập nhật Top 10 fancam cá nhân nổi tiếng nhất 'Girls Planet 999' hiện tại: Em gái của Huening Kai (TXT) gây choáng, Phù Nhã Ngưng cũng lọt top

Mặc dù từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều tuy nhiên show sống còn đi tìm nhóm nữ mới của Mnet là 'Girls Planet 999' vẫn rất được quan tâm. Show xoay quanh các nhóm thí sinh nữ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản - những người có cùng ước mơ được ra mắt trong một nhóm nhạc thần tượng mặc dù có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau.

Hiện tại 'Girls Planet' đã phát sóng các tập liên quan đến vòng 1 và nhiệm vụ 'Connect Mission' cho các nhóm thí sinh. Tuy nhiên trước đó họ đã tung ra fancam cá nhân của toàn bộ 99 thí sinh cho các màn trình diễn của 'Connect Mission' và giúp người xem có góc nhìn cận cảnh hơn về kỹ năng trình diễn của từng cô gái.

Cũng tương tự như các show sống còn khác, lượt view của các fancam cá nhân luôn là điều các fan quan tâm. Đối với 'Girls Planet 999', mặc dù lượt view không phải là tiêu chí tính điểm trong cuộc thi nhưng nó lại phản ánh độ nổi tiếng rõ rệt của các thí sinh. Chúng ta hãy cùng điểm qua top 10 thí sinh hiện có lượt view fancam cá nhân cao nhất 'Girls Planet 999' ở thời điểm hiện tại nhé (tính đến 17h ngày 29/8/2021).

Hạng 10: Phù Nhã Ngưng (C-Group) - Trình diễn 'The Eve' của EXO

Lượt view: 464.8k

Lượt like: 28k

Hạng 9: Kawaguchi Yurina (J-Group) - Trình diễn 'How You Like That' của BLACKPINK

Lượt view: 529.6k

Lượt like: 37k