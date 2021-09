Cập nhật Covid-19 ngày 3/9: Kết quả tiêm trộn Sinovac-AstraZeneca; phát hiện thép không gỉ trong vaccine Moderna; ở đâu có tỷ lệ tử vong cao nhất?

Tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc cùng ngày 2/9 thông báo có thêm 1.961 ca mắc, nâng tổng số ca nhiễm lên 255.401 ca. Trong số các ca mắc mới có 555 cư dân Seoul. Nước này cũng ghi nhận thêm 11 ca tử vong, nâng số người không qua khỏi lên 2.303 người.

Ngày 3/9, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết nước này sẽ duy trì các quy định giãn cách xã hội được thắt chặt trên toàn quốc thêm một tháng nữa, trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị cho một đợt bùng phát ca lây nhiễm có thể xảy ra trong dịp Tết Trung thu.

Kế hoạch mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/9-3/10, khu vực Seoul sẽ vẫn duy trì các quy định giãn cách xã hội ở Cấp độ 4, cấp cao nhất, trong khi phần còn lại của đất nước sẽ áp dụng quy định ở Cấp độ 3.

Chính phủ đã nới lỏng phần nào lệnh giới nghiêm khi cho phép các quán cà phê và nhà hàng trong khu vực thủ đô mở cửa đến 22h thay vì 21h như hiện nay.

Theo kế hoạch giãn cách xã hội mới, chính quyền cho phép tụ tập với tối đa 6 người trong khu vực thủ đô sau 18h nếu 4 người trong số họ đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ.

Tại châu Đại Dương, Australia đang phải chật vật đối phó với làn sóng dịch thứ ba khi trong ngày 2/9, nước này ghi nhận 1.477 ca mắc mới, mức cao nhất tính từ đầu dịch đến nay.

Bất chấp số ca mắc mới tăng cao kỷ lục, Giám đốc y tế liên bang Paul Kelly cho rằng đã đến lúc người dân Australia phải "học cách sống chung" với virus SARS-CoV-2.

Nước láng giềng New Zealand cũng thông báo có thêm 49 lây nhiễm trong cộng đồng. So với 75 ca ghi nhận trong ngày 1/9, 49 ca ngày 31/8 và 53 ca ngày 30/8 thì có thể thấy dường như số ca mắc Covid-19 tại New Zealand đang giảm xuống.

Ngày 2/9, Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID) - Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết giới chức y tế cộng đồng của Mỹ đang theo dõi sát sao sự nổi lên của biến chủng Mu - một chủng mới của virus SARS-CoV-2. Tiến sĩ Fauci xác nhận biến chủng Mu đã xuất hiện tại Mỹ và nhấn mạnh “chúng tôi đang theo dõi sát sao biến chủng này”.

Tuy nhiên, ông Fauci cùng với Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ Rochelle Walensky lưu ý rằng biến thể Delta vẫn là chủng virus chủ yếu đang lây lan tại Mỹ, chiếm hơn 99% số ca dương tính mới.