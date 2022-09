Cập nhật: Bão số 4 mạnh lên, miền Trung mưa lớn

Bình Định cảnh báo rủi ro cấp 4, sóng biển cao 10 m

Sáng 27-9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định phát tin cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai cấp 4, khu vực Bình Định có mưa to, biển động dữ dội do ảnh hưởng của bão số 4. Do đó, cần đề phòng ảnh hưởng của bão, nhất là tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông.

Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các hoạt động tại những vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão.

Cụ thể, từ sáng 27-9, vùng biển ngoài khơi khu vực Bình Định có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội. Từ chiều 27-9, vùng biển ven bờ khu vực Bình Định (bao gồm Cảng biển Quy Nhơn) sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, ven biển khu vực Bình Định (gồm các huyện thị từ thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, TP Quy Nhơn): Từ tối và đêm 27-9 có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gồm huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12-13.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cũng cảnh báo từ 27-9 đến 28-9 ở khu vực Bình Định có mưa to đến rất to, dông kèm gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa phổ biến ở các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, thị Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, TP Quy Nhơn 80-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Sáng nay, 27-9, Cơ quan Thường trực, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN, Bộ đội Biên phòng thông báo, các tỉnh, thành tuyến biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 33 điểm; phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 57.840 phương tiện/299.678 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh Quảng Nam, Bình Định tổ chức lực lượng phối hợp với địa phương tổ chức chằng chống 650 nhà dân (Quảng Nam 232 nhà, Bình Định 418 nhà).