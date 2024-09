Cập nhật ảnh hưởng bão Yagi: Bão giảm cấp, đêm nay sẽ vào Vịnh Bắc Bộ

*Từ 14h30 chiều 6/9, nhiều khu vực ở Hà Nội bắt đầu có mưa giông lớn, gió giật liên hồi do ảnh hưởng của hoàn lưu xa siêu bão Yagi (bão số 3). Ghi nhận tại khu vực Xã Đàn (quận Đống Đa), khi trời đang có nắng, cảm giác oi nóng thì bất ngờ tối sầm rồi cơn mưa đổ ập xuống.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam - đơn vị quản lý hệ thống siêu thị GO!, Big C cho biết trước lo ngại ảnh hưởng của bão số 3, nhu cầu mua sắm tăng hơn trước, người dân chủ yếu mua hàng thiết yếu để dự trữ.

Từ trưa 6/9, tại siêu thị Big C Trần Duy Hưng, hàng trăm người dân đổ xô mua sắm dự trữ nhu yếu phẩm, lo ngại sức ảnh hưởng của siêu bão Yagi.

Anh Nguyễn Duy (trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết, gió rít từng hồi kèm mưa nặng hạt khiến cây cối nghiêng ngả làm nhiều người đang đi ở đường phải tìm chỗ trú. "Mưa giông ập xuống bất ngờ khiến nhiều người cảm nhận sức gió rõ rệt như bão đang đến rất gần", anh Nguyễn Duy mô tả.

Tại khu vực nút giao phố Hàng Cá - Chả Cá (quận Hoàn Kiếm), một cây xanh bị đổ đè trúng xe điện khiến 1 người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả.



Cây đổ đè vào xe điện. Ảnh: Đình Hiếu

Còn tại phố Nguyễn Xuân Linh (quận Cầu Giấy), gió to đã quật cây xanh và xe máy đi trên đường. Nhiều người khi thấy gió to đã nhanh chóng bỏ phương tiện để trú tránh vào nhà ven đường.

Cây xanh đổ la liệt trên phố Nguyễn Xuân Linh, quận Cầu Giấy. Ảnh: Quang Phong

Anh Nguyễn Quang (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, gió giật mạnh khiến cây xanh đổ ngổn ngang, một số xe máy đang để trên đường cũng bị đổ ra giữa đường.

"Lúc đó, nhiều người hoảng sợ đã bỏ chạy để trú tránh vào các nhà xung quanh", anh Nguyễn Quang nói.

Cây xanh đổ chắn ngang đường 70, đoạn qua chung cư CT5A. Ảnh: Tiến Dũng

Tại đường 70 (đoạn qua Chung cư CT5A, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), một cây xanh lớn đổ chắn ngang đường khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 7 có mặt để phối hợp cùng các lực lượng khác phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn.

Tình trạng cây gãy đổ cũng xảy ra ở các quận Hà Đông, Long Biên, Thanh Xuân...

Tại đường Yên Phụ: Ảnh: N.D

Cây đổ tại đường Lê Văn Lương. Ảnh: D.H

Khoảng hơn 15h, tại đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, do mưa to gió lớn, một cây phượng bật gốc đè trúng vào xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ.

Vụ việc khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, người lái xe máy bị thương nặng ở vùng đầu, được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

Cây đổ làm 2 người thương vong. Ảnh: Tiến Dũng

Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Tiến Dũng

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Ảnh: Tiến Dũng

Mưa giông lớn xảy ra tại Hà Nội do ảnh hưởng bởi hoàn lưu trước bão của siêu bão Yagi. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, đến 13h chiều nay (6/9), vị trí tâm siêu bão số 3 Yagi trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

* Tiếp tục cập nhật