Cặp đôi visual màn ảnh Hàn Kim Tae Hee - Lim Ji Yeon cùng chung một khung hình

Dù kề vai bên cạnh mỹ nhân hàng đầu của "xứ sở kim chi", Lim Ji Yeon vẫn được đánh giá là không hề bị lép vế so với đàn chị. Nguồn ảnh: Saostar.

Sau thành công vang dội từ vai diễn ác nữ bạo lực học đường trong phim The Glory, sự nghiệp của Lim Ji Yeon ngày một thăng tiến rõ rệt. Ngoài khả năng diễn xuất đỉnh cao, người đẹp còn có mối tình hạnh phúc bên đàn em Lee Do Hyun, hậu phương vững chắc của cô nàng.

Từng là kẻ bắt nạt khét tiếng trong The Glory, hợp tác với Song Hye Kyo. Lim Ji Yeon khiến khán giả vô cùng phấn khích khi tiếp tục thử sức với vai nạn nhân của bạo lực gia đình trong Lies Hidden In My Garden.