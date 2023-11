Cặp đôi HIT triệu views Hoàng Duyên - JSOL tái hợp

Cả hai thu hút khán giả bởi khả năng sáng tác, giọng hát tình cảm cùng vẻ ngoài duyên dáng

Năm 2023, Hoàng Duyên và JSOL đã tham gia chương trình thực tế kết hợp du lịch và âm nhạc "Melo - Đi". Bên cạnh những màn trình diễn solo để cover lại hàng loạt ca khúc Vpop nổi tiếng thì Hoàng Duyên và JSOL cũng có màn song ca mượt mà trong chương trình như "Say you do", "Buồn thì cứ khóc đi", "Cho bạn cho tôi".

Có thể nói, cặp đôi "em út" - "anh cả" của nhà DreamS Entertainment đang là một trong những cặp "bài trùng" trong âm nhạc khi Hoàng Duyên sở hữu chất giọng da diết, ngọt ngào còn JSOL lại có giọng hát ấm áp, hiện đại.

Thùy Trang