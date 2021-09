Cặp đôi đã có gia đình ngang nhiên cãi nhau đòi chia tay giữa đêm

Mới đây, một dân mạng đến từ Trung Quốc chia sẻ đoạn clip ghi lại câu chuyện cãi nhau của một cặp tình nhân đã có gia đình gây xôn xao MXH.

Clip cặp đôi đã có gia đình cãi nhau

Giữa đêm khuya thanh vắng, một đôi nam nữ cãi nhau to trên đường. Người đàn ông độ tuổi trung niên mặc áo phông màu tím đang đẩy chiếc xe đạp điện thì người phụ nữ trẻ lao tới và đạp ngã xe.



Người phụ nữ đạp ngã xe trong lúc cãi nhau với tình nhân.