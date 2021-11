Cấp độ dịch ở nhiều quận, huyện "hạ nhiệt" dù ca mắc tại Hà Nội tăng cao

Your browser does not support the audio element.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký, ban hành thông báo số 816/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế về việc công bố mức độ dịch trên địa bàn thành phố, UBND TP Hà Nội thông báo, tính đến 9h ngày 26/11 vừa qua, dịch bệnh ở thành phố ở cấp độ 2.