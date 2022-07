Cấp điện an toàn, ổn định cho gần 1.000 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngay trong đầu tháng 6/2022, để đảm bảo cung cấp điện phục vụ tốt cho kỳ thi và tuyển sinh, các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức đảm bảo điện cho: các địa điểm ra đề thi của Bộ GDĐT và các địa điểm in sao đề thi tại các tỉnh, thành phố; các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi tại các tỉnh, thành phố (riêng địa điểm ra đề thi và in sao đề thi do Bộ GDĐT, các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố thông báo, các Đơn vị Điện lực phải cấp điện liên tục 24/24 giờ).

Công nhân Điện lực Lạng Sơn lắp đặt và kiểm tra máy phát điện dự phòng tại điểm một điểm thi.