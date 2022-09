Cấp cứu trầm cảm ở TP.HCM

Anh Nguyên liên hệ ngay với Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Bác sĩ tâm thần nhận định, trường hợp này cần đưa đến viện gấp. Điều quan trọng là phải khống chế và tiêm thuốc an thần để giảm kích động.

Bác sĩ Lê Bá Phước Nguyên, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM và ê-kip lên đường đến quận 11-địa chỉ được cung cấp. Qua điện thoại, anh hướng dẫn người nhà bệnh nhân cách trấn an và đưa bệnh nhân vào một căn phòng trống trong thời gian chờ đợi.

“Ê-kip cấp cứu không có quyền khống chế người bệnh nên chúng tôi điện thoại cho công an khu vực. Công an hướng dẫn tôi nên liên hệ bảo vệ chung cư trước vì công an đến sẽ chậm hơn. Đồng thời, chỉ thực hiện khống chế khi gia đình đồng ý.

Chúng tôi làm đúng theo hướng dẫn và nhờ quay clip lại toàn bộ quá trình trên, làm bằng chứng xác thực rằng người nhà đã đồng ý cho can thiệp”, bác sĩ Nguyên chia sẻ.

Với sự hỗ trợ của bảo vệ chung cư, ê-kip 115 thuận lợi tiêm thuốc an thần. Bác sĩ Nguyên cẩn thận kiểm tra cơ thể bệnh nhân xem có vết thương, trầy xước không. Sau khi đảm bảo an toàn, anh lên xe cùng bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM trong đêm. Tại đó, bác sĩ trực đang chờ sẵn.

Bác sĩ Huỳnh Văn Tiến, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho hay, đây là tình huống không hiếm gặp. Theo nguyên tắc, bệnh nhân kích động, phải được khống chế, tiêm an thần, đưa vào bệnh viện. “Đối với những trường hợp ngáo đá, hoang tưởng vì dùng ma túy, chúng tôi gần như không tiếp cận được, bắt buộc phải có lực lượng công an cưỡng chế”.

Khác với bệnh nhân bị kích động tâm thần, người bệnh trầm cảm lại cần sự thấu hiểu. Bác sĩ Huỳnh Văn Tiến từng nhận điện thoại về trường hợp một phụ nữ trầm cảm nặng từ áp lực gia đình.