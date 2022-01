Cặp chị em tài sắc Lưu Hương Giang - Lưu Thiên Hương

Nếu Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí hay sân khấu âm nhạc thì Lưu Thiên Hương và ông xã lại rất it khi lộ diện trước truyền thông. Được biết, ông xã Lưu Thiên Hương là nhạc sĩ phối khí Sơn Hải (cựu thành viên của ban nhạc Anh Em). Cả hai về chung nhà năm 2004. Nữ nhạc sĩ từng tiết lộ, nửa kia của mình rất lãng mạn và thường xuyên góp ý cho cô về âm nhạc, nghệ thuật.

Từ sau khi xuất hiện trên truyền hình trong các gameshow về âm nhạc, Lưu Thiên Hương chú trọng đến ngoại hình hơn. Nữ nhạc sĩ trang điểm tinh tế và lựa chọn trang phục theo xu hướng sang trọng, lịch lãm nhưng vẫn nữ tính, quyến rũ. Thậm chí nhiều người còn nhận xét Lưu Thiên Hương trẻ hơn em gái.

Ngân An