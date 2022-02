Cặp chị em nổi tiếng xinh đẹp của các MC VTV

MC Diệp Chi có cô em gái xinh đẹp tên Nguyễn Lê Chi. Lê Chi được các bạn trẻ yêu mến với biệt danh là "Chuột thổ cẩm".

Hai chị em giống nhau nên nhiều khi bị nhầm lẫn.

Trên trang cá nhân, MC Diệp Chi thường xuyên nói những câu tình cảm với em gái. Vì quá thân thiết, cả hai còn chọn ở chung một khu để tiện chăm sóc lẫn nhau.

"Em của chị xinh như một bé búp bê. Sáng nay chị được dậy sớm thoa phấn son, chải tóc, mặc váy cho búp bê, y như những ngày chị em mình còn bé ấy. Lớn thế nào cũng vẫn mãi là bé bỏng của chị thôi", MC Diệp Chi viết về em gái.

Your browser does not support the video tag.

BTV Hoài Anh khi còn dẫn Thời sự 19h

Hà Lan