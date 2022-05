Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái về đích, bất động sản hưởng lợi

Nhà đầu tư đón sóng khi cao tốc dần về đích

Hầu hết các tỉnh - thành phố có cửa khẩu đều sở hữu vị trí chiến lược, thuận tiện giao thương trong nước và quốc tế. Bất động sản tại khu vực hành lang kinh tế cửa khẩu cũng thu hút giới đầu tư. Theo khảo sát thị trường của Hải Phát Land, hiện giá đất nền tại khu vực hành lang kinh tế cửa khẩu Móng Cái là 30-36 triệu đồng/m2, khu vực trung tâm thành phố dao động 45- 80 triệu đồng/m2 tùy vào vị trí.

"Đây được xem là mức giá khá "mềm", chỉ bằng 30%- 55% so với bất động sản tại các khu vực cửa khẩu khác và so với mặt bằng chung tại Cẩm Phả, Vân Đồn hay Hạ Long", đại diện doanh nghiệp so sánh.