Cao tốc cũng…tắc

Trong khi đó, ý kiến khác cho biết, đoạn cuối cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (hướng về Vĩnh Hảo) ùn ứ nghiêm trọng do đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 1 có "thời gian ngắn" cộng với lượng xe đổ dồn về các tỉnh miền Trung, miền Bắc nên "không kịp thoát".

Lưu lượng tăng cao đột biến, va chạm nhỏ xảy ra là tắc

Liên quan đến tình trạng ùn tắc xảy ra tại một số tuyến cao tốc trong những ngày cận Tết, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nguyên nhân xảy ra ùn tắc do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến, gấp nhiều lần ngày thường. Thêm vào đó, là do các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến.

Để giảm thiểu tình trạng này, Cục CSGT đã huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ và phương tiện để tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông và ứng trực 24/24h sẵn sàng xử lý sự cố xảy ra.