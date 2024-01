Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sẽ được mở rộng lên 6 làn xe

Hiện nay, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quản lý và khai thác.

Trong 4 tuyến cao tốc do đơn vị này khai thác, quản lý gồm: Nội Bài- Lào Cai, Cầu Giẽ- Ninh Bình, Đà Nẵng- Quảng Ngãi và TP. HCM- Long Thành- Dầu Giây, tuyến Cầu Giẽ- Ninh Bình luôn có lượng xe lưu thông lớn nhất.

Cụ thể, thống kê mới nhất của VEC gửi VietNamNet vào sáng 11/1 cho thấy, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lưu lượng phương tiện đi qua trong năm 2023 lên tới 21 triệu lượt (tăng 7,1% so với năm 2022). Trong những dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết tại tuyến đường này vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Theo VEC, nguyên nhân là do chủ phương tiện chưa nạp đủ tiền vào tài khoản thu phí ETC. Tuy nhiên, ý kiến các cử tri lại cho rằng, do lưu lượng phương tiện qua tuyến quá đông, trong khi mỗi chiều chỉ có 2 làn xe. Trước thực trạng này, VEC cho biết đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án đầu tư mở rộng đoạn tuyến.