Cao Thái Sơn công khai clip kẻ trộm hoành hành biệt thự

"Nhưng thật sự rất tiếc, em vào nhà anh chỉ có vài cái túi Louis Vuitton, đối với em còn chẳng thèm lấy là anh hiểu em thất vọng cỡ nào", Cao Thái Sơn nói.



Hình ảnh kẻ gian đột nhập vào nhà Cao Thái Sơn.

Dù không mất đồ giá trị, song qua sự việc này, Cao Thái Sơn cũng thông báo cho cư dân, công an các cấp khu vực để lắp đặt hệ thống báo động chống trộm chuyên nghiệp, tăng cường bảo vệ các chốt đi tuần..., tránh lặp lại tình huống tương tự.