Cao Thái Hà xin lỗi khi bị chỉ trích phát ngôn về bố đẻ

Cao Thái Hà trong talkshow (Nguồn: Startalk).

Đoạn clip trên lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều cư dân mạng "không lọt tai" với những chia sẻ của của mỹ nhân họ Cao.

Họ cho rằng suy nghĩ, ngôn từ của diễn viên 9X đã đi quá giới hạn. Thậm chí, một số còn dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích Cao Thái Hà.

Không chỉ chê bai trên các diễn đàn mạng, họ còn "đổ bộ" vào Facebook cá nhân của nữ diễn viên để mỉa mai, mắng mỏ.