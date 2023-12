Cao điểm Tết Nguyên đán 2024, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ 140.000 khách/ngày

Theo nhận định của sân bay Tân Sơn Nhất, dịp Tết các tuyến đường dẫn vào sân bay có nguy cơ cao ùn tắc. Hiện nay đơn vị đã lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan của TP.HCM đảm bảo công tác an toàn giao thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Căn cứ sản lượng hành khách, hàng hóa, Trung tâm An ninh chủ động bố trí tăng cường lực lượng, điều chuyển quân số phù hợp giữa các đội nghiệp vụ trong thời gian trước và sau lễ, Tết; Phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ tại cảng trong dịp lễ, Tết.