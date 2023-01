Cao điểm Tết, kỷ lục hơn 130 nghìn khách qua sân bay Tân Sơn Nhất

Nhằm tạo thuận lợi cho hành khách đi lại, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 2 giờ đối với chuyến bay quốc nội và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế. Quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 50 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế. Cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay.

Vì lý do an ninh, hành khách không nên đeo kính đen và luôn mang theo hành lý/tài sản của mình; không để xa ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc; nắm rõ quy trình kiểm soát an ninh soi chiếu để không mất nhiều thời gian, gây ùn tắc khu vực này...